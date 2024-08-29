Немецкие эксперты назвали лучшие китайские электрокары

Автомобильные эксперты из Германии определили, какие китайские электрокары входят в топ и представляют самый большой интерес для жителей Германии. В список вошли недорогие модели и менее доступные. На сайте Betonmobile бетторы найдут обзор Фонбет, в котором эксперт рассказывает, как проходить регистрацию, пополнять счет и выводить выигрыш.

Ora 03 – это модель автомобиля, которую выпускают с 2020 года. Жителям Германии он стал доступен в 2023 году. Потребителям предлагают 5 вариантов комплектации. Стоимость начинается от 26 тысяч евро. На одной зарядке проезжает до 310 км. Чтобы стать профессиональным беттором, надо знать все виды ставок. На сайте Betonmobile эксперты подробно рассказали, какие пари можно заключать в букмекерских конторах и об их особенностях.

BYD Dolphin появился на рынке Германии в 2023 году. Стоимость – от 29000 евро. Дальность хода, в зависимости от комплектации, составляет 340 и 427 километров. Мощность у самого производительного варианта 150 кВт.

Zeekr 001 появился в Германии в 2021 году. Самая доступная комплектация стоит в Германии от 60970 евро. Мощность электродвигателя 200 кВт. Автомобиль может проехать на одном заряде до 620 км. Развивает максимальную скорость до 200 км/ч. Это относят к преимуществам автомобиля, так как многие конкуренты развивают ее только до 160 км/ч, а некоторые не более 100 км/ч.

Nio EL7 – это автомобиль, который составляет конкуренцию Tesla, BMV и Mercedes. Мощность электродвигателя – 480 кВт. На одном заряде машина может проехать до 509 км. Стоимость составляет от 69900 евро. Но есть одна особенность. В стоимость не включили аккумулятор. Приобрести его надо дополнительно. Обойдется покупка от 12000 до 21000 евро.

MG Cyberster – электрокар, который на рынке Китая появился в 2023 году. В базовой комплектации установлен электродвигатель мощностью 250 кВт, в полноприводной – 400 кВт. На одном заряде автомобиль проезжает до 443 км. Цены в Германии пока не известны.

Xiaomi SU7 появился в декабре 2023 года. Базовую комплектацию оснастили двигателем мощностью 220 кВт. Запас хода рассчитан на 668 км. Топовая комплектация более мощная. Проехать на одном заряде можно до 860 км. Мощность топовой модификации – 495 кВт. Стоимость авто в Европе пока не известна. В Китае продают автомобиль за 28000-40000 евро.