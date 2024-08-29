В КНР начались продажи нового универсала Neta S с двумя холодильниками

В КНР стартовали официальные продажи нового универсала Neta S. Цены на модель начинаются от 190 тысяч юаней, что составляет около 2,46 миллиона рублей.

Автомобиль имеет длину 4980 мм, ширину 1980 мм и высоту 1480 мм, с колесной базой 2980 мм. Дорожный просвет составляет 133 мм, а задние сиденья можно сложить, увеличивая объем багажника с 593 до 1295 литров.

Внутри установлены два холодильника, 17,6-дюймовый экран для мультимедийной системы и передние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем. Также предусмотрена панорамная крыша с защитой от ультрафиолетового излучения на 99,9%.

На китайском рынке модель доступна с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 94 л.с. и электромотором мощностью 268 л.с., а также в полностью электрическом варианте.