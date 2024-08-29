Спрос на новые китайские машины вырос более чем в два раза

Спрос на новые китайские автомобили в России в 2024 году увеличился более чем в два раза.

По данным экспертов Авито Авто, в период с января по июль спрос вырос в 2,26 раза по сравнению с прошлым годом. При этом предложения увеличились еще больше — на 2,42 раза, а средняя цена достигла 3 099 000 рублей.

Топ-5 популярных китайских автомобилей выглядит следующим образом:

Haval Jolion — 6,9%

OMODA C5 — 5,4%

Chery Tiggo 7 Pro Max — 4,4%

Chery Tiggo 4 Pro — 4,1%

Geely Monjaro — 3,4%

По словам Никиты Ивахненко, руководителя направления «Новые авто» в Авито, китайские марки становятся все более популярными в России.

В этом году выбор моделей значительно увеличился, и новые авто теперь доступны быстрее. На платформе представлено более 117 тысяч новых китайских машин, а для облегчения выбора запущен бесплатный сервис Селект, где менеджеры помогут подобрать подходящий автомобиль.