Пикапы Sollers ST6 начнут выпускать в Ульяновске уже в ноябре

В ноябре 2024 года на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) начнется производство автомобилей Sollers ST6. Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что планируется выпускать 8-10 тысяч автомобилей ST6 и ST8 в год.

В этом году на модернизацию завода направлено 1,5 миллиарда рублей.

Также в 2025 году стартует новое производство компонентов систем безопасности, включая электронные блоки управления, рули, ремни и подушки безопасности. Русских отметил важность социальных программ для сотрудников и предстоящее повышение зарплат.

Кроме того, в четвертом квартале 2024 года планируется выпустить первую опытную партию автомобилей Sollers ST8, а серийное производство по технологии полного цикла начнется в первом квартале 2025 года.