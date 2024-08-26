В российском каршеринге станут доступны классические «Волги»

В каршеринговом сервисе «Ситидрайв» скоро начнут сдавать в аренду обновленные модели «Волги» — ГАЗ-24 и ГАЗ-3102. Об этом рассказала PR-директор компании Юлия Варламова.

Она сообщила, что автомобили были полностью модернизированы: в них установлены современные двигатели и коробка-автомат. Эти машины обладают высокой мощностью и задним приводом, поэтому аренда будет доступна только опытным водителям.

Скорее всего, «Волги» будут предлагаться в классическом прокате или на длительный срок. Перед арендой компания будет проверять стаж водителя и проводить инструктаж, чтобы обеспечить безопасность.

Ожидается, что новые модели появятся в сервисе уже в сентябре 2024 года.