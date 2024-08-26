Россияне увеличили расходы на покупку автомобилей

В июле 2024 года россияне значительно увеличили свои расходы на покупку новых легковых автомобилей, потратив 404,6 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем в июне, и на 41% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, передает «Автостат».

Из общей суммы почти 15% составили покупки автомобилей отечественных брендов, что эквивалентно 59,2 миллиарда рублей.

Остальные 345,4 миллиарда рублей россияне направили на приобретение иномарок, что показывает устойчивый интерес к зарубежным маркам.

За первые семь месяцев 2024 года на новые легковые автомобили в России было потрачено около 2,7 триллиона рублей.

Это вдвое превышает уровень расходов за аналогичный период 2023 года, что свидетельствует о восстановлении рынка после прошлых экономических нестабильностей.