Слухи: предсерийному выпуску Lada Iskra грозит дефицит запчастей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил конвейерную сборку новой модели Lada Iskra, но столкнулся с нехваткой комплектующих. Об этом сообщается в паблике Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

23 августа на конвейере были собраны два автомобиля Lada Iskra, которые предназначены для отработки техпроцессов и обучения персонала.

В настоящее время машины собираются в полуразобранном состоянии, так как не хватает многих компонентов. Ожидается, что к концу года производственный процесс будет стабилизирован.

Как ранее стало известно, Lada Iskra будет доступна в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Автомобиль предложит три варианта силовых агрегатов: базовый двигатель объемом 1,6 л мощностью 90 л.с. с пятиступенчатой механической трансмиссией, мотор на 1,6 л мощностью 106 л.с. с шестиступенчатой механикой или автоматической трансмиссией. Доступные цвета для новой модели включают серый, коричневый, малиновый и белый.

Первая товарная партия Lada Iskra, состоящая из 70-80 автомобилей, планируется к выпуску в декабре 2024 года.