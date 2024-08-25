Состав автомобильных аптечек изменится уже с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые требования к составу автомобильных аптечек.
Обновленный набор средств первой помощи станет обязательным для всех водителей, что значительно расширит возможности оказания помощи в экстренных ситуациях.
Старые аптечки останутся действительными до истечения их срока годности, но не позже сентября 2027 года. Это позволит водителям постепенно обновить свои запасы, не создавая лишних затрат.
В новый состав аптечки теперь входят:
кожный лейкопластырь;
спасательное одеяло;
пара ножниц для перевязки;
пара хирургических ножниц;
медицинские маски;
перчатки;
одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство «рот в рот»);
жгут для остановки крови;
марлевый бинт.