Состав автомобильных аптечек изменится уже с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые требования к составу автомобильных аптечек.

Обновленный набор средств первой помощи станет обязательным для всех водителей, что значительно расширит возможности оказания помощи в экстренных ситуациях.

Старые аптечки останутся действительными до истечения их срока годности, но не позже сентября 2027 года. Это позволит водителям постепенно обновить свои запасы, не создавая лишних затрат.

В новый состав аптечки теперь входят:

кожный лейкопластырь;

спасательное одеяло;

пара ножниц для перевязки;

пара хирургических ножниц;

медицинские маски;

перчатки;

одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство «рот в рот»);

жгут для остановки крови;

марлевый бинт.