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В последние годы автомобили из Китая стремительно завоевывают мировые рынки, предлагая инновационные и доступные решения. Китайские автомобили становятся все более популярными благодаря сочетанию передовых технологий и доступных цен. Одной из самых ярких новинок среди них стал внедорожник BAIC BJ80, который из-за своего внешнего сходства с легендарным Mercedes-Benz G-Class получил неофициальное прозвище «китайский Гелендваген». В этой статье мы рассмотрим основные особенности BAIC BJ80, его технические характеристики и перспективы на российском рынке.

Внешний вид и дизайн



Изображение взято с сайта: toquoc.vn

С первого взгляда BAIC BJ80 вызывает ассоциации с оригинальным Гелендвагеном. Автомобиль выполнен в схожих пропорциях, с характерной квадратной формой кузова. Радиаторная решетка, выполненная в стиле U-образного хромированного декора, и круглые фары дополняют образ, создавая впечатление солидности и мощи. Однако при более детальном осмотре можно заметить некоторые различия, например, вертикальные прорези радиаторной решетки, напоминающие стиль Jeep.



Изображение взято с сайта: toquoc.vn

В целом, BAIC BJ80 представляет собой удачную попытку создать доступную альтернативу премиальному внедорожнику.

Технические характеристики

Подобно своему немецкому прототипу, BAIC BJ80 обладает серьезным техническим оснащением. Модель предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор:

2,3-литровый турбированный R4: Мощность 231 л.с., крутящий момент 345 Нм. Двигатель комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

3,0-литровый V6: Мощность 280 л.с., крутящий момент 420 Нм. В этой версии внедорожник оснащается 8-ступенчатым автоматом.

Обе версии автомобиля оборудованы рамной конструкцией, раздаточной коробкой с понижающей передачей и электронными блокировками межосевого и заднего дифференциалов. Благодаря этим решениям BAIC BJ80 уверенно чувствует себя на бездорожье, оставаясь полноценным внедорожником.

Интерьер и оснащение



Изображение взято с сайта: toquoc.vn

Несмотря на внешнее сходство с Mercedes-Benz G-Class, интерьер BAIC BJ80 имеет свои особенности. Китайские инженеры постарались создать комфортное и современное пространство, однако разница в качестве материалов и отделки заметна. Внедорожник оснащен мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, климат-контролем, круиз-контролем и другими необходимыми для комфорта опциями. В топовых комплектациях предусмотрена цифровая приборная панель и ряд дополнительных функций, обеспечивающих комфорт в любых условиях.

Цена и доступность

На российском рынке BAIC BJ80 предлагается по цене, значительно ниже стоимости оригинального Гелендвагена. Модель с 2,3-литровым двигателем оценивается в 3,9 млн рублей, а версия с 3,0-литровым V6 стоит около 5,58 млн рублей. Стоит отметить, что автомобили доставляются по заказу через параллельный импорт, и сроки поставки составляют 1,5-2 месяца. Такой подход делает BAIC BJ80 привлекательным вариантом для тех, кто хочет приобрести мощный и статусный внедорожник без переплат за бренд.

Китайские внедорожники продолжают доказывать свою конкурентоспособность на мировом рынке, и автомобиль BAIC является ярким примером этого тренда. Предлагая доступную альтернативу знаменитому Гелендвагену, китайские внедорожники способны привлечь внимание как ценителей брутального дизайна, так и любителей активного отдыха на природе. При этом автомобиль BAIC, как продукт развивающейся компании, демонстрирует высокое качество и надежность, что делает его все более популярным среди российских автолюбителей.