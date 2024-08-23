Кроссовер «Москвич 8» получит полноприводную версию

Новый кроссовер должен составить конкуренцию таким популярным моделями, как Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые больше не поставляются в Россию.

К концу 2024 года начнется производство нового кроссовера «Москвич 8», который будет доступен в варианте с полным приводом, о чем журналистам рассказал Максим Златокрылец, коммерческий директор завода «Москвич».

Как пишет «За рулем» «Москвич 8» станет семиместным автомобилем с габаритами 4824 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1756 мм в высоту.

Он будет отличаться массивной решеткой радиатора и современными светодиодными фарами. Внутри кроссовера установлены цифровая приборная панель, беспроводная зарядка и система камер кругового обзора.

На технической стороне стоит бензиновый двигатель GDI мощностью 174 л.с. и семиступенчатая роботизированная трансмиссия.