Ужасы использования зимних шин летом

Представьте себе — жаркий летний день, и вы едете по незнакомой дороге. Все кажется хорошо, пока вы не осознаете нечто леденящее душу: на машине все еще стоят зимние шины с глубоким протектором, предназначенные для снега и льда. Автошины совершенно не подходят для летних условий. По мере того, как температура повышается, а волны тепла искажают дорогу впереди, вы начинаете отвлекаться. Внезапно в поле зрения появляется крутой поворот. Вы нажимаете на тормоза, но зимняя резина с трудом находит сцепление с горячим асфальтом. Машина продолжает движение по инерции, а вы пытаетесь восстановить контроль. Прежде чем вы успеваете среагировать, авто отклоняется от курса, вы улетаете в кювет, на встречную полосу либо беспомощно вращаетесь в неизвестности.

Зимние колеса не адаптированы под высокие температуры, из-за специализированных, гибких резиновых смесей и рисунка протектора, которые обеспечивают сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах.

Автошины лучше всего работают при низких температурах благодаря своим характеристикам, но раскаленный асфальт является той самой Ахилесовой пятой и ставит шины в удручающее положение. Сухая и раскаленная дорога, без льда или снега, не требует обилия кромок сцепления. Летние автошины противостоят обильным осадкам, но для этого существует развитая сеть канавок, удаляющих воду из под пятна протектора резины.

Зимние колеса изготавливаются с более мягким протектором и резиновой смесью, которая гарантирует, что они могут выдерживать температуры ниже 46 градусов. Однако, если вы используете зимнюю резину в течение всего года, этот гибкий и мягкий состав будет изнашиваться быстрее, особенно на раскаленном асфальте.

При езде на зимних шинах в летний период, будьте готовы к увеличению рас хода топлива. Сопротивление качению зимней резины выше, а теплый асфальт делает показатели уже хуже. Мягкая резиновая смесь больше дефомируется, меняет форму при контакте с дорогой. Высокое сопротивление качению приводит к увеличению расхода топлива и снижению динамического потенциала авто.

Зимние автошины сказываются на управляемости, особенно заметно при перестроении и на резких поворотах. Мягкий состав делает машину валкой, менее послушной и предсказуемой.

Помимо динамики, управляемости и расхода топлива, наибольшую опасность таит тормозной путь, который может увеличиться до 70%. Даже самая бюджетная летняя резина способна оставить машину быстрее. А если сюда добавить малую глубину протектора на вашем старом зимнем комплекте, который вы решили докатать, показатели торможения будут еще хуже.

Добавим возможность аквапланирования, при прохождении лужи на скорости 60 км/ч и выше, выходит экономия от докатывания комплекта колес превращается в игру с рулеткой.

Экономия и откладывание до последнего покупку нового комплекта шины в интернет магазине, актуальны до первой критической ситуации, когда вас подрезали в дождливую погоду и нужно срочно оттормозиться. Добавьте опасность ваших близких, участников движения и целостность транспорта. Весь потенциальный риск от ДТП может с легкостью лечь на ваши плечи по одной простой причине – автомобиль был на зимней резине.

Добавим возможность перегрева, а зимние шины менее эфективно отводят тепло, отсюда вероятность взрыва колеса на скорости при повыщенной нагрузке вырастает в нескольк раз.