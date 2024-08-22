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АВТОВАЗ запускает обновленные версии LADA Vesta

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На АВТОВАЗе начался выпуск обновленных комплектаций LADA Vesta, в которых с базовых версий вновь устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Это обновление включает как возвращенные, так и новые функции для повышения безопасности.

АВТОВАЗ запускает обновленные версии LADA Vesta

Содержание
  1. Система курсовой устойчивости
  2. Возвращенные и новые опции
  3. Новые функции
  4. Информация о продажах

Система курсовой устойчивости

Система ESC (электронное управление устойчивостью) теперь доступна на LADA Vesta благодаря локализации производства в России. Она сочетает в себе противозаносную и противобуксовочную системы, а также помощника при старте на уклоне и антиблокировочную систему тормозов. В случае экстренного торможения система автоматически включает аварийную сигнализацию. Функции можно отключить, но они снова активируются при достижении скорости 57 км/ч.

Возвращенные и новые опции

К возвращенным опциям относятся:

  • Боковые подушки безопасности
  • Обогрев передних сидений
  • Камера заднего вида с динамическими линиями
  • Электроскладывание зеркал
  • Датчик дождя и света
  • Отключение подушки безопасности переднего пассажира
  • Задний подлокотник
  • Передние электростеклоподъемники с режимом AUTO

Автомобили также получили новые двухцветные 16-дюймовые литые диски.

АВТОВАЗ запускает обновленные версии LADA Vesta

Новые функции

Впервые на LADA Vesta появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах. Комплект светодиодной оптики дополнен противотуманными фарами с функцией подсветки поворота. Также автомобиль теперь оснащен обогреваемыми форсунками омывателя лобового стекла, что делает его более подходящим для российских условий.

Информация о продажах

О сроках начала продаж и ценах на обновленные комплектации LADA Vesta будет сообщено позже.

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