АВТОВАЗ запускает обновленные версии LADA Vesta

На АВТОВАЗе начался выпуск обновленных комплектаций LADA Vesta, в которых с базовых версий вновь устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Это обновление включает как возвращенные, так и новые функции для повышения безопасности.

Система курсовой устойчивости

Система ESC (электронное управление устойчивостью) теперь доступна на LADA Vesta благодаря локализации производства в России. Она сочетает в себе противозаносную и противобуксовочную системы, а также помощника при старте на уклоне и антиблокировочную систему тормозов. В случае экстренного торможения система автоматически включает аварийную сигнализацию. Функции можно отключить, но они снова активируются при достижении скорости 57 км/ч.

Возвращенные и новые опции

К возвращенным опциям относятся:

Боковые подушки безопасности

Обогрев передних сидений

Камера заднего вида с динамическими линиями

Электроскладывание зеркал

Датчик дождя и света

Отключение подушки безопасности переднего пассажира

Задний подлокотник

Передние электростеклоподъемники с режимом AUTO

Автомобили также получили новые двухцветные 16-дюймовые литые диски.

Новые функции

Впервые на LADA Vesta появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах. Комплект светодиодной оптики дополнен противотуманными фарами с функцией подсветки поворота. Также автомобиль теперь оснащен обогреваемыми форсунками омывателя лобового стекла, что делает его более подходящим для российских условий.

Информация о продажах

О сроках начала продаж и ценах на обновленные комплектации LADA Vesta будет сообщено позже.