АВТОВАЗ запускает обновленные версии LADA Vesta

На АВТОВАЗе начался выпуск обновленных комплектаций LADA Vesta, в которых с базовых версий вновь устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Это обновление включает как возвращенные, так и новые функции для повышения безопасности.
Система курсовой устойчивости
Система ESC (электронное управление устойчивостью) теперь доступна на LADA Vesta благодаря локализации производства в России. Она сочетает в себе противозаносную и противобуксовочную системы, а также помощника при старте на уклоне и антиблокировочную систему тормозов. В случае экстренного торможения система автоматически включает аварийную сигнализацию. Функции можно отключить, но они снова активируются при достижении скорости 57 км/ч.
Возвращенные и новые опции
К возвращенным опциям относятся:
- Боковые подушки безопасности
- Обогрев передних сидений
- Камера заднего вида с динамическими линиями
- Электроскладывание зеркал
- Датчик дождя и света
- Отключение подушки безопасности переднего пассажира
- Задний подлокотник
- Передние электростеклоподъемники с режимом AUTO
Автомобили также получили новые двухцветные 16-дюймовые литые диски.
Новые функции
Впервые на LADA Vesta появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах. Комплект светодиодной оптики дополнен противотуманными фарами с функцией подсветки поворота. Также автомобиль теперь оснащен обогреваемыми форсунками омывателя лобового стекла, что делает его более подходящим для российских условий.
Информация о продажах
О сроках начала продаж и ценах на обновленные комплектации LADA Vesta будет сообщено позже.