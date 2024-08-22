Пикап Hyundai Santa Cruz стал заметно дороже после обновления

Компания Hyundai анонсировала выход обновленного кроссовера Santa Cruz 2025 года, который подорожал на 1 600 долларов и теперь стартует с цены 29 000 долларов (примерно 2 659 000 млн рублей).

Наиболее значительные обновления коснулись салона: кроссовер получил большой изогнутый экран, который объединяет панель приборов и мультимедийное устройство.

Теперь беспроводное подключение для технологий Apple CarPlay и Android Auto стало доступно, а обновления программного обеспечения выполняются «по воздуху».

Также был улучшен комплекс систем безопасности, а версия с 2,5-литровым мотором получила специальный режим для буксировки.

Однако мощная версия мотора и гибридная силовая установка пока не представлены.

Хотя в обновлении есть положительные изменения, их может оказаться недостаточно для того, чтобы занять лидирующие позиции в сегменте пикапов, где конкуренция остаётся очень жесткой.