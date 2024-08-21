Новый кроссовер Huawei Aito M9 приехал в Россию

В Россию поступила новая партия кроссоверов Huawei Aito M9, которые могут стать альтернативой Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Цена на Aito M9 составляет 9,7 млн рублей, что значительно дешевле немецких аналогов.

Huawei Aito M9 — это гибридный кроссовер с 1,5-литровым турбомотором, который заряжает тяговую батарею. Два электромотора обеспечивают мощность в 496 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Габариты кроссовера составляют 5230 х 1999 х 1800 мм, с колесной базой 3110 мм.

Внутри — шесть мест, подогрев и вентиляция кресел первого и второго ряда, а также встроенный массажер. В салоне расположены девять экранов, включая большой экран для проектора.

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