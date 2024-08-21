В России заметно растет число поддельных автозапчастей

Согласно аналитическому агентству Gruzdev Analyze, автосервисы в России всё чаще сталкиваются с контрафактными запчастями, что приводит к увеличению дорогостоящего ремонта.

В июне 2024 года было опрошено более тысячи станций постпродажного обслуживания в 27 городах, и более 37% респондентов сообщили о случаях подделок в этом году.

Чаще всего подделывают масла и горюче-смазочные материалы — 54% опрошенных отметили эту категорию. В 2023 году на технические жидкости жаловались 31%.

На втором месте по подделкам находятся фильтры — 35% в 2024 году против 15% годом ранее. Свечи зажигания также стали чаще подделывать — 33% против 23%. Доля некачественных деталей подвески и рулевого управления выросла с 14 до 19%.

Александр Груздев, генеральный директор агентства, отметил, что злоумышленники успешно подделывают даже дорогостоящие элементы защиты, такие как голограммы и качественные упаковки.

В результате значительно увеличилось число ремонтов на суммы от 50 до 100 тысяч рублей: по данным компании Fit Service, за семь месяцев 2024 года такие заказ-наряды выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Источник: РИА Новости.