В «Автодоме» спрогнозировали подорожание китайских машин до 300 000 рублей

Китайские автомобили могут подорожать на 200-300 тысяч рублей к концу 2024 года, сообщает издание «Известия». В настоящее время средняя цена нового автомобиля в России составляет 3,57 миллиона рублей. Анна Уткина из ГК «Автодом» считает, что даже с повышением цен россияне продолжат покупать машины.

Ситуация усугубится из-за повышения утилизационного сбора осенью, что может увеличить спрос на китайские автомобили, которые собираются в России. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предлагает отложить индексацию сбора на пять лет, указывая на риски для рынка.

Цены на легковые автомобили в России уже удвоились за последние 2,5 года, и ожидается, что такая тенденция сохранится до 2030 года. При этом только 5-7% россиян смогут позволить себе новые машины, а прогнозируемые продажи не превысят 600 тысяч автомобилей в год.

С 1 октября 2024 года утилизационный сбор может увеличиться на 70-85%. Из-за этого россияне начали активно покупать автомобили: в июле спрос вырос на 42,4%, и было продано 136,2 тысячи машин. Ожидается, что рост спроса продолжится и в августе.