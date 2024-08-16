Водители в РФ стали чаще покупать новые автомобили в 2024 году

Эксперты компании Авито Авто провели анализ рынка новых легковых автомобилей в России за первые семь месяцев 2024 года.

Результаты показали, что спрос на новые автомобили увеличился на 33,2%. В то же время предложение новых машин возросло ещё больше — на 63,6%. Средняя цена автомобилей осталась почти на уровне прошлого года и составила 2 949 000 рублей.

Топ-5 новых автомобилей по спросу:

1. LADA Granta

2. LADA Niva Legend

3. LADA Vesta

4. Haval Jolion

5. OMODA C5

В рейтинге спроса продолжают лидировать отечественные марки. Однако наблюдается рост интереса к китайским автомобилям.

За первые семь месяцев 2024 года доля китайских моделей в предложении почти в два раза больше, чем у российских автомобилей: 23,8% против 13,25%. Китайские автомобили также показывают высокие темпы роста спроса.

Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито, отметил, что для покупателей создаются удобные условия для поиска и выбора автомобиля.

Например, на платформе есть бейдж «Фиксированная цена», который указывает на объявления проверенных дилеров с фиксированной стоимостью без дополнительных условий.

Эти изменения на рынке показывают, что покупатели становятся более активными, и растёт интерес к новым моделям автомобилей.

Источник: Авито.