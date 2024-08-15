Спрос на новые седаны в России вырос на 29,9% в 2024 году

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок автомобилей с января по июль 2024 года и отметили, что предложение новых седанов увеличилось на 54,6%.
Средняя цена таких автомобилей составила 2 170 000 рублей.
Топ-5 самых популярных моделей седанов:
- LADA Granta
- LADA Vesta
- Chery Arrizo 8
- OMODA S5
- Solaris HS
Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито, отметил, что рост спроса связан с доступностью седанов и расширением предложения китайских марок. Также онлайн-инструменты помогают покупателям проверять надежность продавцов.