Спрос на новые седаны в России вырос на 29,9% в 2024 году

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок автомобилей с января по июль 2024 года и отметили, что предложение новых седанов увеличилось на 54,6%.

Средняя цена таких автомобилей составила 2 170 000 рублей.

Топ-5 самых популярных моделей седанов:

LADA Granta LADA Vesta Chery Arrizo 8 OMODA S5 Solaris HS

Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито, отметил, что рост спроса связан с доступностью седанов и расширением предложения китайских марок. Также онлайн-инструменты помогают покупателям проверять надежность продавцов.