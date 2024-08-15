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Спрос на новые седаны в России вырос на 29,9% в 2024 году

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Эксперты Авито Авто проанализировали рынок автомобилей с января по июль 2024 года и отметили, что предложение новых седанов увеличилось на 54,6%.

Средняя цена таких автомобилей составила 2 170 000 рублей.

Топ-5 самых популярных моделей седанов:

  1. LADA Granta
  2. LADA Vesta
  3. Chery Arrizo 8
  4. OMODA S5
  5. Solaris HS

Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито, отметил, что рост спроса связан с доступностью седанов и расширением предложения китайских марок. Также онлайн-инструменты помогают покупателям проверять надежность продавцов.

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