«АвтоВАЗ»: выпуск Lada Vesta с ESC запустят в РФ в августе 2024 года

«Автоваз» начнет серийный выпуск Lada Vesta с российской системой ESC до конца августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Система стабилизации курсовой устойчивости ESC была протестирована в течение двух лет и разработана в России. Она включает в себя антиблокировочную систему и другие функции, улучшающие безопасность и управляемость автомобиля.

Также в компании рассказали, что производство Lada Vesta для людей с ограниченными возможностями начнется в конце 2024 года. Глава «Автоваза» отметил, что повышение цен не затронет модели Lada Granta и Lada Vesta.

Компания планирует вернуть в автомобили Lada опции, которые были временно убраны из-за санкций. Lada Vesta с новой системой будет успешно работать в различных климатических условиях и на разных дорогах.