Автоэксперт Жигалов: из-за цен «АвтоВАЗ» даже в РФ не может соперничать с КНР

Исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов заявил, что «АвтоВАЗ» не может конкурировать с китайскими автомобилями на российском рынке из-за высоких цен.

Основные факторы, влияющие на стоимость, включают сырьё, энергоресурсы и рабочую силу, однако ключевую роль играет утилизационный сбор.

В беседе с «НСН» Жигалов отметил, что несмотря на компенсации от бюджета, заводы сталкиваются с задержками в возврате средств, что увеличивает себестоимость автомобилей.

В России налоги, сборы и акцизы могут составлять до 30% стоимости автомобиля, включая утилизационный сбор, который для Lada Granta достигает 300 тысяч рублей.

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