Водителям в РФ напомнили о препаратах запрещенных при вождении в 2024 году

Лето подходит к концу и в ряде российских регионов наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ, ковида и ОРЗ. Дело в том, что в еще весной в перечне препаратов, которые не рекомендованы к употреблению перед или при вождении, появились те, что способны повлиять на водителя и его реакцию за рулем.

Также в списке присутствуют и другие лекарства. Перед тем, как сесть за руль, необходимо проверить, не принимаете ли вы лекарства, которые могут повлиять на вашу способность управлять автомобилем. Безопасность на дороге — это ответственность не только за себя, но и за других участников движения.

Есть лекарства, которые водителям не рекомендуется принимать перед вождением. В мае 2024 года Министерство здравоохранения РФ опубликовало список препаратов с седативными и психотропными веществами, а также содержащими этиловый спирт, которые могут повлиять на безопасность на дороге.

В Центре организации дорожного движения НСО решили напомнить водителям о препаратах запрещенных при вождении в 2024 году.

Вот некоторые из них:

Корвалол, Валокордин, Валосердин: содержат этиловый спирт и фенобарбитал.

Афобазол: может вызывать седативный эффект и повышенную сонливость.

Корень солодки: содержит 90% этилового спирта, что замедляет психомоторные реакции.

Парацетамол: может вызывать головокружение и проблемы с координацией.

Антигриппин: возможна сонливость и снижение скорости реакций.

Спреи и сиропы (например, Септолете, ТераФлю, Синекод, Тантум Верде, Фарингоспрей): содержат 96% этилового спирта.