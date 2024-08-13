Lada Aura оснастят сиденьями с вентиляцией и массажем

АвтоВАЗ планирует оснастить премиальный седан Lada Aura функциями вентиляции и массажа в передних креслах. Это будет напоминать опции из машин Aurus.

Пока это только экспериментальный проект. В первых серийных Aurа таких функций точно не будет, поскольку для их реализации понадобится менять сами кресла.

Обшивка сидений Aura, возможно, будет выполнена из натуральной кожи от компании «Русская кожа», которая также поставляет материалы для Aurus.

Таким образом, АвтоВАЗ рассматривает возможность оснастить премиальный седан Aura функциями комфорта из флагманских машин Aurus. Пока речь идёт только о концепте.

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