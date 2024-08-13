На экс-заводе Volkswagen в Калуге возобновилась сборка автомашин

Завод компании АГР в Калуге, который раньше принадлежал Volkswagen, с августа начал снова собирать машины. До конца 2024 года они хотят сделать 27 тысяч авто.

На другом заводе «Автомобильные технологии» готовят кроссоверы Citroen по заказу. До конца года они соберут там 1500 таких машин.

Завод АМО, который раньше был Volvo, в первой половине года сделал 649 грузовиков. К декабрю они хотят увеличить до 2000 машин. При этом завод теперь сам делает рамы и детали для грузовиков.

Так что заводы авто-отрасли в Калужской области не только начали работать снова, но и увеличивают объёмы производства машин.