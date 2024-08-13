СМИ: «АвтоВАЗ» поднимет цены на Lada в России с 14 августа 2024 года

АВТОВАЗ увеличит цены на модели Lada с 14 августа. Точные новые цены пока неизвестны, но будет увеличение примерно на 5-10% или 20-40 тысяч рублей. Ещё одно повышение цен ожидается с 1 сентября.

В частности, цена на Lada Granta Classic без кондиционера вырастет с 911 тысяч до 926,5 тысячи рублей. Модель Comfort Plus подорожает с 1,278 миллиона до 1,2945 миллиона рублей.

Также подорожает Lada Niva Travel — с 1,269 миллиона до 1,3105 миллиона рублей. Цены на Lada Vesta и Largus обычно не меняются.

Раньше в этом году АВТОВАЗ уже повышал цены на некоторые модели Granta на 51 тысячу рублей. Сейчас продажи Granta очень высокие, поэтому компания может снова поднимать цены.

С Vesta проблемы из-за дешевых китайских машин, поэтому АВТОВАЗ лоббирует увеличение пошлин на импортные авто.

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