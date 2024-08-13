LADA Granta стала самой покупаемой трёхлетней машиной с пробегом в 2024 году

В 2024 году LADA лидирует в продаже автомобилей с пробегом до трех лет, о чем говорится в исследовании «Авито Авто».

По данным исследования, в этом году LADA заняла первое место по количеству объявлений о продаже автомобилей с пробегом до трех лет, составив 19,5% от общего предложения. Кроме того, LADA также лидирует по спросу, который составляет 22,7%.

Наиболее востребованной моделью стала LADA Granta с долей 8,9%. За ней следуют LADA Vesta с 4,7% и LADA Niva Legend с 3,8%. На четвертом месте оказалась китайская Geely Monjaro с 3,8%, а на пятом — японская Toyota Camry с 3,3%.

LADA Granta также лидирует по числу объявлений, занимая 8,4% от общего предложения, за ней идет Vesta с 3,9% и Geely Monjaro с 2,4%.

Эксперты отмечают, что автомобили до трех лет пользуются стабильным спросом, так как они часто находятся в хорошем состоянии и имеют небольшой пробег.

Выбор марок и моделей в этом сегменте продолжает расширяться, что делает его привлекательным для покупателей.

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