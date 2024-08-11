Новый внедорожник Haval H9 может получить двигатель V6

У нового внедорожника Haval H9 появится возможность установки 3,0-литрового V6 двигателя.

По информации портала Car News China, этот шестицилиндровый мотор может стать альтернативой четырёхцилиндровым турбомоторам. Если Great Wall решит использовать V6, он будет сочетаться с 9-ступенчатой автоматической коробкой и полным приводом.

В России Haval H9 уже представлен, но предлагаются только четырёхцилиндровые двигатели: бензиновый (2.0, 218 л.с.) и дизельный (2.4, 184 л.с.).

Разгон до 100 км/ч занимает от 12 до 14 секунд. Установка V6 сделает внедорожник быстрее, но может создать конкуренцию с другим моделью — Tank 500.

Китайские журналисты говорят, что V6 на Haval H9 ещё не подтверждён, но технически это возможно. В данный момент 3,0-литровый двигатель используется только на некоторых пикапах Great Wall, и ожидается выпустить специальную версию с V6.

Подробности о Haval H9 будут раскрыты на автосалоне в Чэнду в конце августа.