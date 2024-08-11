В РФ начались продажи нового Nissan Murano за 5 млн рублей

Издание «Тарантас Ньюс» сообщает о появлении объявления о продаже нового японского кроссовера Nissan Murano.
Автодилер предлагает возможность заказать этот кроссовер с 3,5-литровым бензиновым мотором, который работает в паре с вариаторной трансмиссией и передним приводом.
Максимальная скорость составляет 210 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.
В комплектации Nissan Murano предусмотрены следующие опции:
- Круиз-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Датчик давления в шинах
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Подогрев передних сидений
- Электропривод крышки багажника
Стоимость нового Nissan Murano в России составляет 5 миллионов рублей. Цена включает полное таможенное оформление, действующие пошлины и сборы. Автомобиль поставляется с активным ЭПТС и полным комплектом документов для регистрации.
На заказанный автомобиль распространяется гарантия на 3 года, а также есть возможность доставки в любой крупный город России.