В РФ начались продажи нового Nissan Murano за 5 млн рублей

Издание «Тарантас Ньюс» сообщает о появлении объявления о продаже нового японского кроссовера Nissan Murano.

Автодилер предлагает возможность заказать этот кроссовер с 3,5-литровым бензиновым мотором, который работает в паре с вариаторной трансмиссией и передним приводом.

Максимальная скорость составляет 210 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

В комплектации Nissan Murano предусмотрены следующие опции:

Круиз-контроль

Мультифункциональное рулевое колесо

Датчик давления в шинах

Антиблокировочная система (ABS)

Система стабилизации (ESP)

Подогрев передних сидений

Электропривод крышки багажника

Стоимость нового Nissan Murano в России составляет 5 миллионов рублей. Цена включает полное таможенное оформление, действующие пошлины и сборы. Автомобиль поставляется с активным ЭПТС и полным комплектом документов для регистрации.

На заказанный автомобиль распространяется гарантия на 3 года, а также есть возможность доставки в любой крупный город России.