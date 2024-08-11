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В РФ начались продажи нового Nissan Murano за 5 млн рублей

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Издание «Тарантас Ньюс» сообщает о появлении объявления о продаже нового японского кроссовера Nissan Murano.

Автодилер предлагает возможность заказать этот кроссовер с 3,5-литровым бензиновым мотором, который работает в паре с вариаторной трансмиссией и передним приводом.

Максимальная скорость составляет 210 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

В комплектации Nissan Murano предусмотрены следующие опции:

  • Круиз-контроль
  • Мультифункциональное рулевое колесо
  • Датчик давления в шинах
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Система стабилизации (ESP)
  • Подогрев передних сидений
  • Электропривод крышки багажника

Стоимость нового Nissan Murano в России составляет 5 миллионов рублей. Цена включает полное таможенное оформление, действующие пошлины и сборы. Автомобиль поставляется с активным ЭПТС и полным комплектом документов для регистрации.

На заказанный автомобиль распространяется гарантия на 3 года, а также есть возможность доставки в любой крупный город России.

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