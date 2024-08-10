Минпромторг РФ может отменить повышение утилизационного сбора на авто

В России, похоже, не будут повышать утильсбор на автомобили, несмотря на просьбу АвтоВАЗа. Министерство промышленности и торговли пока не приняло окончательного решения по этому вопросу.

Ранее планировалось увеличить утильсбор с 1 октября на 70-85%, а затем ежегодно индексировать его на 10-20% до 2030 года. Это должно было стимулировать зарубежные компании переносить производство в Россию.

Однако сейчас Минпромторг продолжает анализировать ситуацию на рынке и рассматривает возможность оставить сбор на текущем уровне. АвтоВАЗ, инициировавший повышение, предлагал увеличить сбор за автомобили с двигателями от 1 до 2 литров с 300 до 550 тысяч рублей, с перспективой достижения миллиона рублей к 2029 году.

Источник: Мотор.ру.