Цены на новые и подержанные автомобили в России продолжают расти

По итогам первого полугодия 2024 года средняя цена нового легкового автомобиля в России составила 3,16 млн рублей, а подержанного — 1,17 млн рублей. Эти данные были представлены экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Сравнение с прошлым годом показало, что средняя цена новых автомобилей выросла на 14%, а подержанных — на 19%. На рынке новых машин цена впервые преодолела 3 миллиона рублей, в то время как вторичный рынок уже второй год подряд превышает 1 миллион рублей.

Важно отметить, что в мае средняя цена новых автомобилей была ниже 3 миллионов рублей, и в июне она пока не достигла этой отметки. Это связано с изменениями в структуре продаж.

Однако за счет хороших результатов предыдущих месяцев средняя цена за первое полугодие все же превысила 3 миллиона рублей.