Nissan Qashqai чаще других моделей покупают после каршеринга

Согласно исследованию сервиса Автотека, Nissan Qashqai занял первое место среди автомобилей, ранее использовавшихся в каршеринге, которые сейчас выставлены на продажу.

В топ-5 моделей, представленных на платформе, также вошли:

Nissan Qashqai

Renault Kaptur

Volkswagen Polo

Skoda Rapid

Kia Rio X-Line

Эксперты отмечают, что популярность кроссоверов в каршеринге связана с их широким распространением на российских дорогах. Субкомпактные модели остаются доступными и проверенными временем, что делает их привлекательными для покупателей после использования в каршеринге.

«Лидерство этих моделей объясняется их доступностью и востребованностью как в каршеринге, так и на вторичном рынке», — отмечает Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.