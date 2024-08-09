Nissan Qashqai чаще других моделей покупают после каршеринга

Согласно исследованию сервиса Автотека, Nissan Qashqai занял первое место среди автомобилей, ранее использовавшихся в каршеринге, которые сейчас выставлены на продажу.
В топ-5 моделей, представленных на платформе, также вошли:
Nissan Qashqai
Renault Kaptur
Volkswagen Polo
Skoda Rapid
Kia Rio X-Line
Эксперты отмечают, что популярность кроссоверов в каршеринге связана с их широким распространением на российских дорогах. Субкомпактные модели остаются доступными и проверенными временем, что делает их привлекательными для покупателей после использования в каршеринге.
«Лидерство этих моделей объясняется их доступностью и востребованностью как в каршеринге, так и на вторичном рынке», — отмечает Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.