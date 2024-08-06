Volkswagen возобновил поставки авто на рынок РФ через Китай

Несмотря на запрет на продажу автомобилей Volkswagen в России, ситуация начинает меняться.

Теперь автомобили с технологиями немецкого концерна появились на российском рынке под брендом Jetta, сообщает немецкое издание Zeit.

По информации издания, бренд Jetta мог выйти на российский рынок благодаря китайскому партнеру Volkswagen Group, концерну FAW.

Zeit отмечает, что маловероятно, что этот шаг был сделан без ведома Volkswagen.

Представитель Volkswagen не ответил на вопрос, обсуждал ли FAW экспорт Jetta в Россию или действовал самостоятельно.

Интересно, что официальный сайт Jetta в России прекратил работу на следующий день после запроса редакции Zeit к Volkswagen.