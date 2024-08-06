Обновленный Hyundai Ioniq 6 уже замечен на тестах в камуфляже

Hyundai Ioniq 6, недавно представленный электрический седан, уже готовится к обновлению.

Шпионские фотографии показывают обновленный Ioniq 6, скрытый под плотным камуфляжем.

Видны новые фары, ходовые огни и обновленные датчики, что может указывать на переработанный бампер. Также ожидаются изменения в задней части и фонарях, чтобы они соответствовали новому дизайну спереди.

Хотя изменения могут показаться быстрыми, они соответствуют графику обновления Kia EV6, выпущенной в 2022 году и обновленной к 2025 году.

Изменения в техническом плане маловероятны, за исключением возможной замены аккумуляторов для небольшого увеличения запаса хода.

Актуальная модель доступна с одним или двумя двигателями мощностью от 149 до 320 л.с.