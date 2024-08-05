Экс-завод Hyundai в РФ собирает по 100 автомобилей Solaris ежедневно

Завод АГР в Петербурге продолжит производство автомобилей до конца 2024 года.

Петербургский завод АГР, который ранее был заводом Hyundai, производит по 100 автомобилей Solaris в день. Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», завод планирует сохранить этот темп до конца года.

С сентября начнется производство двух новых моделей — кроссовера Solaris HC и кросс-хэтчбека Solaris KRX.

Автомобили собираются из комплектующих, оставшихся после ухода Hyundai. Они отличаются эмблемами с овальной литерой S.

Все модели оснащены двигателем 1.6 мощностью 123 лошадиные силы и шестидиапазонным автоматом.