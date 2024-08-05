В Германии могут запретить до 8,2 миллиона автомобилей

В Германии обсуждают возможность запрета до 8,2 миллиона дизельных автомобилей из-за новых норм Еврокомиссии. Это может затронуть машины с двигателями Евро-5 и Евро-6, которых на дорогах сейчас 4,3 миллиона.

Еврокомиссия требует, чтобы загрязняющие вещества измерялись не только в лабораториях, но и в реальных условиях. Это изменение может повлиять на разрешения для двигателей Евро-5 и Евро-6.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг предупредил, что водители могут столкнуться с запретом уже в этом году. Он призвал к прекращению «антиавтомобильной политики» и отметил, что людям нужны их автомобили.

Изменения вызваны новыми процедурами измерения выбросов, которые будут более строгими. Виссинг попросил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен изменить правила, чтобы избежать серьезных последствий для граждан и экономики.

По словам представителя ADAC, обсуждения о запрете автомобилей неуместны, так как они были сертифицированы согласно действующим на тот момент правилам.