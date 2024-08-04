Москвич обнаружил трещины на двигателе и фарах Omoda C5 через 9 месяцев эксплуатации

Владелец автомобиля Omoda C5 из Москвы Сергей столкнулся с серьезной проблемой — на его машине обнаружилась трещина в головке блока цилиндров двигателя всего через 9 месяцев после покупки.

Как сообщает мужчина, причиной ремонта стала утечка антифриза. Дилер сообщил о наличии трещины после нескольких диагностик.

В то же время у Omoda C5 появились трещины на фарах. Однако мастерская отказалась заменять их, сославшись на «влияние дорожной среды».

Ремонт затягивается из-за отсутствия запчастей. Собственник недоволен качеством автомобиля и работой сервиса.

Похожие жалобы на низкую надежность модели Omoda C5 могут подорвать доверие к относительно новому китайскому бренду на российском рынке.

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