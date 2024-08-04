Great Wall анонсировала новый премиум-внедорожник бренда Tank

Китайский автопроизводитель Great Wall подтвердил планы по созданию нового премиум-внедорожника под брендом Tank.

Как сообщил руководитель Haval Чжао Юнпо, модель Tank будет построена на модульной платформе SUV Haval H9 второго поколения.

Предположительно, речь идет о крупном 5-метровом внедорожнике класса люкс. Возможно, он заменит известную модель Tank 500.

Haval H9 нового поколения в ближайшее время начнет производиться на российском заводе Great Wall. Этот же SUV станет донором платформы для новинки Tank.

Руководитель Haval выразил уверенность, что внутренняя конкуренция между Haval H9 и Tank будет способствовать прогрессу компании.