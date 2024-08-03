В Hongqi намерены наладить выпуск премиум-седана H5 в Беларуси

Китайский производитель премиальных авто Hongqi рассматривает возможность организации сборки своего бизнес-седана H5 на заводе «Юнисон» в Белоруссии для рынка России.

Об этом заявил исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев.

По его мнению, седан востребован в сегменте бизнес-класса такси и госструктур, так как очень просторный и комфортный при своих размерах.

Длина Hongqi H5 составляет 4980 мм. Приводит его в движение 2-литровый турбодвигатель мощностью 218 л.с.

В стандарте модель оснащена панорамной крышей, видеорегистратором, двухзонным кондиционером, парковочными сенсорами и камерами кругового обзора.

Компания надеется, что сборка в Белоруссии позволит снизить цену модели и сделать её более доступной для российских покупателей.