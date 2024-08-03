Россияне стали заметно чаще покупать автомобили у отечественных дилеров

Эксперты сервиса Авито Авто проанализировали данные о спросе на новые автомобили от российских дилеров за первое полугодие 2024 года.

Было выявлено, что:

Число дилеров, предлагающих авто на платформе, выросло на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Предложение новых автомобилей от дилеров увеличилось на 67%.

Спрос на новые авто у дилеров вырос за год на 44,6%.

Лидерами спроса стали модели LADA — Granta, Niva Legend, Vesta. Также в топ-5 вошли Haval Jolion и OMODA C5.

Больше всего новых авто на платформе предложила марка Chery (13,9% от всех). Ее объявления выросли за год на 102,9%.