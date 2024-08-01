Число автомашин старше десяти лет в российском парке превысило 70%

В России быстро стареет автопарк. По данным статистики, за год средний возраст машин на дорогах вырос на полгода и составил уже 15,2 года.

Доля автомобилей старше 10 лет превысила 71% от общего количества, или 32 миллиона единиц. Год назад таких машин было меньше — 27,2 миллиона, или 61%.

В то же время машин моложе 3 лет стало почти вдвое меньше за 2,5 года — 2,2 миллиона против 4,2 миллиона.

Эксперты связывают старение автопарка с ростом утильсбора и дороговизной кредитов. Если тенденция сохранится, средний возраст машин скоро перешагнет 16-летний рубеж.