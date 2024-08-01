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26 млн рублей за топовый цвет Porsche: названы самые дорогие цвета автомобилей

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Владельцы дорогих автомобилей готовы платить большие деньги за уникальные краски кузова. Цвет является важным элементом визуального имиджа машины.

Премиальные бренды, такие как BMW, Mercedes, Porsche и Rolls-Royce предлагают богатый выбор индивидуальных расцветок. Их цена зачастую исчисляется сотнями тысяч рублей. Так, самая дорогая краска BMW — Pure Metal Silver, стоит более 868 тысяч рублей.

Porsche предлагает целую линейку «Paint to Sample» от 130 тысяч рублей. Топовая расцветка может обойтись в 2,69 миллиона. Для модели Maybach S-класс Mercedes цены начинаются от 499 тысяч, а двухцветная окраска — около 2 миллионов.

Рекордная плата за окраску зафиксирована у Rolls-Royce — более 26 миллионов рублей. Перекраска обходится в среднем в 100-150 тысяч, но для повторного лакокрашения премиум авто затраты могут превысить полмиллиона рублей.

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Tvoe-avto.com
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