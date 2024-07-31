В РФ начались продажи Suzuki SX4 нового поколения по цене 4 млн рублей

В России начались продажи третьего поколения Suzuki S-Cross, известного ранее как SX4. Автомобиль, который дебютировал в 2021 году, теперь доступен благодаря параллельному импорту. Его стоимость составляет 3 950 000 рублей.

Модель предлагается в версии GL Elegance с бензиновым 1,4-литровым двигателем мощностью 129 л.с. и полным приводом, в паре с автоматической коробкой передач, сообщает Аutonews.

Особенности нового поколения

Дизайн: Сохранил узнаваемые пропорции, получил новую переднюю оптику со светодиодными элементами, измененные задние фонари и радиаторную решетку с оригинальным узором.

Интерьер: Оснащен 9-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также обновленным блоком климат-контроля.

Электронные помощники: Включает адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений и функцию соблюдения рядности движения.

Двигатель: 1,4-литровый бензиновый турбомотор с мощностью 129 л.с. и крутящим моментом 235 Нм, работающий по схеме «умеренный гибрид» с дополнительным стартер-генератором для улучшения динамики и экономии топлива.