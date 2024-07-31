Nissan сокращает объемы выпуска автомобилей на фоне падения спроса

Nissan сокращает производство автомобилей в Японии из-за слабого спроса.

В июле компания Nissan на треть сократила производство автомобилей на своем главном заводе в Японии. Причиной стали низкие продажи в США, вызванные устаревшими моделями, сообщает Reuters.

Концерн не предлагает гибридные автомобили на североамериканском рынке, что названо экспертами одной из причин снижения продаж.

Ожидается, что на заводе в Кюсю выпустят не более 25 тысяч автомобилей, из которых кроссоверов Rogue для экспорта будет собрано всего 10 тысяч, что составляет половину от ранее запланированного объема.

В июне в Китае закрылось одно из предприятий Dongfeng-Nissan из-за снижения продаж на местном рынке.

В Nissan объяснили сокращение производственных объемов изменениями в стратегии компании, необходимостью перераспределения ресурсов и инвестициями в новые модели с альтернативными источниками энергии.