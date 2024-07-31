Электрокары Zeekr могут исчезнуть с российского рынка к ноябрю

Китайские электромобили Zeekr могут закончиться в России к ноябрю, а цены на них вырастут на 10–15%. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что текущих запасов автомобилей этой марки хватит примерно на три месяца.

Будущие поставки остаются под вопросом.

Наряду с такими данными как запрет продаж премиум-авто в РФ, уведомления о котором якобы получили дилеры, а также блокировка мультимедийных систем, которые выпустили после 15 июля за пределами Китая, прогнозируется рост цен на автомобили в целом.

По оценкам экспертов, стоимость существующих моделей может увеличится до 1 млн рублей.