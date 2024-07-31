Россиянин почти сразу после покупки Omoda S5 GT оказался в сервисе из-за коробки передач

В Екатеринбурге произошёл инцидент с новым китайским автомобилем Omoda S5 GT, который сразу после покупки оказался в сервисе.

Владелец, купивший машину в июне этого года, рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ, что приобрёл автомобиль в местном дилерском центре.

Цена на модель была довольно привлекательной — около двух миллионов рублей с учётом скидки.

Первые полчаса эксплуатации прошли без проблем, но вскоре загорелся индикатор «чек» двигателя. При этом пробег автомобиля составил всего 33 километра. Владелец сразу же обратился в сервисный центр, и автомобиль был отправлен по гарантии.

Специалисты быстро выявили и устранили неисправность. На сегодняшний день пробег автомобиля достиг пяти тысяч километров. Несмотря на первоначальные трудности, владелец остался доволен своим китайским «железным конём» и отмечает, что после инцидента больше никаких поломок не произошло.