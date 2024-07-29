В сентябре на российский рынок выйдет в продажу кроссовер Jetour X50

Представители Jetour поделились с журналистами информацией о выходе кроссовера Jetour X50.

Как пишет со ссылкой на исполнительного директора «Джетур мотор рус» Михаила Роткина ТАСС, кроссовер Jetour X50 планируется вывести на рынок в сентябре этого года.

Он будет предложен в трех комплектациях по цене от 2 млн рублей за версию с механической КП. Кроме Jetour X50, линейка продуктов бренда Jetour в России включает в себя кроссоверы X70 Plus и X90 Plus, городской кроссовер Dashing и внедорожник T2.

По словам Михаила Роткина, в начале 2025 года планируется вывести на российский рынок модель T1, немного меньшую по размерам по сравнению с моделью T2.

Еще к концу 2025 года ожидается появление модели T3, а в 2026 году — модели T5 и пикапа P5.