GM, Honda и Hyundai обвинили в продаже данных водителей автомобилей

Автопроизводители GM, Honda и Hyundai обвиняются в несанкционированном сборе и продаже персональных данных водителей

Два американских сенатора направили письмо в Федеральную торговую комиссию, обвинив автомобильные компании General Motors, Honda и Hyundai в незаконном сборе и продаже личных данных водителей.

Компании собирали информацию о местоположении машин и поведении за рулём, а затем продавали эти сведения страховым компаниям и брокерам.

В письме требуется расследование действий автогигантов и защита конфиденциальности клиентов.

GM, Honda и Hyundai не признают обвинений в несанкционированном сборе данных и утверждают, что все проходило с согласия водителей.