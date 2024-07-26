«СберАвто»: лобовое стекло машины особо подвержено повреждениям летом

Важно помнить о заботе за автомобилем даже в жаркую погоду с небольшим количеством осадков. Эксперты «СберАвто» отметили, что летние температуры и солнечные лучи могут негативно сказаться на автомобиле. Они поделились рекомендациями о том, как избежать проблем и не попадать в автосервис осенью.

Эксперты предупредили, что лобовое стекло машины особо подвержено повреждениям летом. Пыль, гравий и насекомые могут оставить грязь, царапины и трещины на стекле.

Регулярная чистка дворников, использование мягких очистителей и специальных защитных пленок помогут предотвратить эти проблемы.

Высокие температуры летом могут повредить шины. Следите за давлением и используйте манометр для регуляции. Специальные аэрозольные составы помогут защитить шины от ультрафиолета.

Чтобы избежать неравномерного выгорания лакокрасочного слоя, старайтесь парковаться в тени или в подземном паркинге.

Чтобы сохранить обивку салона и пластиковые детали, используйте чехлы из натуральной ткани. Они защитят от солнечных лучей и предотвратят перегрев.

Помните и о системе охлаждения двигателя. Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости и промывайте радиатор. Перегрев может привести к серьезным поломкам.

Чистите салон от песка с помощью микрофибровой тряпки. Песок может вызвать микроцарапины, поэтому убирайте его сухим способом.

Следите за этими простыми советами, чтобы ваш автомобиль оставался в хорошем состоянии в летнее время.

Источник: iz.ru.