Chery и Xiaomi сделали электровнедорожник iCar V23 и оценили его в ₽1,4 млн

«iCar V23» — электромобиль, созданный Chery и Xiaomi, раскрыл свою цену в Китае. Стоимость начинается от 119 800 юаней, что примерно равно 1,4 миллиона рублей.

За базовую цену можно приобрести одноприводный iCar V23 с запасом хода до 401 километра. Предварительный заказ будет стоить две тысячи юаней, которые засчитаются в общую сумму. Максимальная цена пока неизвестна, но вероятно превысит 169 800 юаней.

iCar V23 — вторая модель iCar, с угловатым кузовом и современным салоном. В салоне обилие экранов, умные помощники и система на чипе Snapdragon 8155 от Qualcomm.

Электромобиль обещает запас хода до 500 километров, хотя другие технические характеристики пока малоизвестны.

Есть вероятность, что эта новинка появится и на российском рынке, но под другим брендом.