В ВТБ объявили о запуске сервиса продажи авто с арендой или подпиской

ВТБ объявил о запуске инновационного сервиса продажи автомобилей под названием «ВТБ Авто», предлагающего клиентам различные способы владения транспортным средством.

Новый сервис позволяет приобрести автомобиль через аренду или подписку, пишет РБК.

Один из уникальных вариантов приобретения автомобиля предусматривает его покупку частями. По данной схеме клиент арендует автомобиль на три месяца, оплачивает бронь и фиксированные ежемесячные платежи, после чего в случае желания может выкупить машину по остаточной стоимости в кредит или собственными средствами.

В случае, если выбранный автомобиль не соответствует ожиданиям клиента, можно без проблем отказаться от покупки и взять в аренду новое транспортное средство, подчеркнули представители банка.

«ВТБ Авто» также предлагает возможность оформить долгосрочную подписку на автомобиль с полным комплексом услуг. Этот пакет включает в себя регистрацию, страхование, оплату транспортного налога, шиномонтаж, техническое обслуживание и другие сервисы.