Mazda представила свой новый логотип

Mazda сделала ставку на повышение уровня рынка, отходя от молодежной спортивной концепции, представленной слоганом «zoom zoom».

Японский производитель переориентировался на более роскошные и совершенные автомобили, включая стильный внедорожник CX-90. В связи с этим Mazda готовит новый логотип, соответствующий новой стратегии и фокусирующийся на роскоши. Компания подала заявку на новую торговую марку в Японии.

Новый логотип сохраняет общую форму и крылатую букву «М» в центре, но внешнее кольцо стало более круглым по сравнению с предыдущим, который имел более квадратную форму. Крылья, образующие «М», стали более угловатыми и менее плавными. Новый дизайн отказывается от трехмерности в пользу плоскости.

Новый логотип Mazda, возможно, уже был представлен в концепте Arata, показанном на Пекинском автосалоне. Этот логотип может быть предназначен для определенных рынков, возможно, для Китая, где у Mazda есть совместное предприятие с Changan.

Ожидается, что изменение логотипа станет ключевым элементом глобального ребрендинга Mazda. С учетом получения торговой марки, новый логотип скорее всего появится на автомобилях Mazda в ближайшем будущем. Текущий логотип Mazda существует с 1997 года, заменив стиль 1990-х с кругом в овале.